Жительница Копейска ответит в суде за убийство обидчика супруга

Инцидент произошёл в начале мая в Копейске. Молодая компания сидела в квартире дома на улице Кожевникова и распивала спиртные напитки. В какой-то момент пьяная беседа переросла в спор, а потом и в потасовку между двумя мужчинами. Тогда к конфликту присоединился третий участник. По информации от пресс-службы региональной прокуратуры, 19-летний парень попытался разнять товарищей, но получил жестокий отпор. Девушка 26 лет, видимо, пытаясь защитить супруга от нападок, запрыгнула молодому человеку на спину и начала его избивать.