Жительница Копейска ответит в суде за убийство обидчика супруга

Копейский городской суд приступает к рассмотрению дела об убийстве.

Источник: Аргументы и факты

На скамье подсудимых в этот раз — девушка, по версии следствия зарезавшая молодого парня.

Инцидент произошёл в начале мая в Копейске. Молодая компания сидела в квартире дома на улице Кожевникова и распивала спиртные напитки. В какой-то момент пьяная беседа переросла в спор, а потом и в потасовку между двумя мужчинами. Тогда к конфликту присоединился третий участник. По информации от пресс-службы региональной прокуратуры, 19-летний парень попытался разнять товарищей, но получил жестокий отпор. Девушка 26 лет, видимо, пытаясь защитить супруга от нападок, запрыгнула молодому человеку на спину и начала его избивать.

Конфликт завершили два роковых удара кухонным ножом, которые копейчанка нанесла в руку и грудь парня, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Пострадавший умер на месте.

Задержание опасных элементов провели полицейские райотдела. В дальнейшем, как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, данные, собранные следователями и сотрудниками уголовного розыска, позволили установить причастность к убийству молодой дамы.

Недавно расследование преступления подошло к концу. Прокуратура утвердила в отношении девушки обвинительное заключение и направила материалы в суд.