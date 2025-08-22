Сточные воды затопили челябинский поселок

Местный посёлок Хутор Миасский залили водостоки. По информации от пресс-службы региональной прокуратуры, на месте ЧП образовалась грязная лужа диаметром 75 метров. Серьёзно размыло дороги.
По факту инцидента проверку начала районная прокуратура. В ходе выезда её сотрудники установили, что причиной ЧП стал прорыв коллектора. Эксплуатация на протяжении более сорока лет отразилась на нём крайне негативно. При этом нынешняя авария не стала первой — поломки фиксировались и раньше.
Виновником аварии по результатам проверки назвали МУП «ПОВВ». В прокуратуре в отношении компании возбудили административное производство. Уральское управление Росприроднадзора назначило организации штраф в 100 тысяч рублей.
В итоге поломка была устранена, последствия разлива сточных вод устранены. Коллектор исправлен и готов работать в привычном режиме.