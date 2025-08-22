Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сточные воды затопили челябинский поселок

Разлив канализации зафиксировали в Курчатовском районе Челябинска.

Источник: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Местный посёлок Хутор Миасский залили водостоки. По информации от пресс-службы региональной прокуратуры, на месте ЧП образовалась грязная лужа диаметром 75 метров. Серьёзно размыло дороги.

По факту инцидента проверку начала районная прокуратура. В ходе выезда её сотрудники установили, что причиной ЧП стал прорыв коллектора. Эксплуатация на протяжении более сорока лет отразилась на нём крайне негативно. При этом нынешняя авария не стала первой — поломки фиксировались и раньше.

Виновником аварии по результатам проверки назвали МУП «ПОВВ». В прокуратуре в отношении компании возбудили административное производство. Уральское управление Росприроднадзора назначило организации штраф в 100 тысяч рублей.

В итоге поломка была устранена, последствия разлива сточных вод устранены. Коллектор исправлен и готов работать в привычном режиме.