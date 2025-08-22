Сточные воды затопили челябинский поселок

По факту инцидента проверку начала районная прокуратура. В ходе выезда её сотрудники установили, что причиной ЧП стал прорыв коллектора. Эксплуатация на протяжении более сорока лет отразилась на нём крайне негативно. При этом нынешняя авария не стала первой — поломки фиксировались и раньше.