В Иркутской области выявили 94 нарушения при утилизации мертвых животных и птиц

В Иркутской области за два года обнаружили 94 нарушенийя при утилизации мертвых животных и птиц. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, биологические отходы представляют серьезную угрозу экологии и здоровью населения. Чаще всего встречаются незаконные свалки биоотходов, куда попадают туши животных и птиц, непригодные для употребления в пищу.
— Запрещается захоронение в землю, сброс в водоемы, выбрасывать в бытовые контейнеры, вывозить на полигоны. Владельцы должны иметь специальные контейнеры для сбора биоотходов; заключать договоры с организациями, вести учет отходов, — уточнил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
При нарушений требований, выписываются штрафы: для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для ИП — от 40 до 50 тысяч, а юридические лица могут заплатить от полумиллиона рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.