Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области выявили 94 нарушения при утилизации мертвых животных и птиц

Биологические отходы представляют серьезную угрозу экологии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за два года обнаружили 94 нарушенийя при утилизации мертвых животных и птиц. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, биологические отходы представляют серьезную угрозу экологии и здоровью населения. Чаще всего встречаются незаконные свалки биоотходов, куда попадают туши животных и птиц, непригодные для употребления в пищу.

— Запрещается захоронение в землю, сброс в водоемы, выбрасывать в бытовые контейнеры, вывозить на полигоны. Владельцы должны иметь специальные контейнеры для сбора биоотходов; заключать договоры с организациями, вести учет отходов, — уточнил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

При нарушений требований, выписываются штрафы: для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для ИП — от 40 до 50 тысяч, а юридические лица могут заплатить от полумиллиона рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.