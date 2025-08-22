В Иркутской области выявили 94 нарушения при утилизации мертвых животных и птиц

При нарушений требований, выписываются штрафы: для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для ИП — от 40 до 50 тысяч, а юридические лица могут заплатить от полумиллиона рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.