Наехавшего на гидроцикле на подростков хабаровчанина заключили под стражу

Как установил суд, мужчина управлял гидроциклом в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на сапборд, на котором находились двое несовершеннолетних. Подростки получили травмы, но их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Обвиняемый проходит по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью».