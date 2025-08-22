Наехавшего на гидроцикле на подростков хабаровчанина заключили под стражу

Приморский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу для 30-летнего жителя Хабаровского края, обвиняемого в наезде на сапборд с двумя подростками. Авария произошла 5 августа в акватории бухты Рисовой Японского моря. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установил суд, мужчина управлял гидроциклом в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на сапборд, на котором находились двое несовершеннолетних. Подростки получили травмы, но их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Обвиняемый проходит по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью».
Защита обвиняемого пыталась обжаловать меру пресечения, считая ее чрезмерно суровой, однако краевой суд поддержал позицию прокуратуры и оставил решение без изменения. Мужчина пробудет под стражей один месяц и 28 суток. Ход расследования находится на контроле Приморской транспортной прокуратуры.