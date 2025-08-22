Снаряды времен Великой Отечественной войны нашли в Гродненской области

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в Гродненской области, калибр самого крупного из них составил 150 миллиметров, сообщил Telegram-канал УВД Гродненского облисполкома.
Местный житель 15 августа сообщил правоохранителям о необычной находке у себя на участке. Подозрительный предмет он обнаружил во время вспахивания поля.
«Саперно-пиротехническая группа определила, что данный предмет является 50-миллиметровой минометной миной времен ВОВ», — говорится в сообщении.
В Лидском районе 16 августа был зафиксирован еще один случай обнаружения боеприпасов. Так, вблизи деревни Островля в лесном массиве во время выгула собак найдены два 76-миллиметровых артиллерийских снаряда.
Кроме того, 18 августа при проведении ремонтных работ по улице Дарвина в областном центре рабочий нашел 81-миллиметровую минометную мину.
Опасную находку обнаружили также во время мелиоративных работ около деревни Сочевляны (Дятловский район) — во вторник так был найден 150-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
По данным УВД, боеприпасы уничтожены, пострадавших нет.
Милиционеры напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов нужно незамедлительно сообщить о них правоохранителям. Самостоятельно предпринимать что-либо не стоит, так как это может привести к неблагоприятным последствиям.