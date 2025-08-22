«Избила металлической тростью». 40-летняя минчанка истязала 86-летнего инвалида

Последний конфликт между ними произошел в мае 2025 года. Женщина требовала у инвалида деньги. Он отдал ей 20 рублей, но этого ей было мало. Получив отказ, она нанесла ему не менее двух ударов по ноге трубой от металлического карниза. После этого пенсионер обратился в милицию. Теперь ей предстоит ответить перед законом.