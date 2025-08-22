«Избила металлической тростью». 40-летняя минчанка истязала 86-летнего инвалида

Следственный комитет Беларуси сообщил об уголовном деле в отношении минчанки, которая истязала беспомощного инвалида.
В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая с жертвой знакомы более 20 лет. А к трагическому обострению отношений привело то, что сожителя женщины направили в места лишения свободы и она осталась без поддержки.
И тогда она обратилась к давнему знакомому — пожилому 86-летнему инвалиду. Он предложил переехать к нему, не подозревая, каким кошмаром это обернется.
40-летняя женщина злоупотребляла спиртным и неоднократно находилась в ЛТП. После очередного возвращения оттуда, в ноябре 2024 года, она стала проявлять агрессию, выражаться нецензурной бранью и высказывать угрозы убийством престарелому.
Такие конфликты, как установили следователи, стали перерастать в рукоприкладство с ее стороны и повторяться все чаще.
«Однажды, в порыве злости, жительница столицы сбросила беспомощного старика с дивана, а затем избила металлической тростью», — сообщили в СК.
Последний конфликт между ними произошел в мае 2025 года. Женщина требовала у инвалида деньги. Он отдал ей 20 рублей, но этого ей было мало. Получив отказ, она нанесла ему не менее двух ударов по ноге трубой от металлического карниза. После этого пенсионер обратился в милицию. Теперь ей предстоит ответить перед законом.
