В Нижнеилимском районе двое подростков на мотоцикле попали под колеса иномарки

В городе Железногорске-Илимском двое подростков на мотоцикле попали под колеса иномарки. Как рассказали КП-Иркутск в региональном ГУ МВД России, автомобиль «Хонд Фрид», за рулем которого была 64-летняя женщина, поворачивал налево. При совершении маневра водитель не предоставила преимущество двигающемуся навстречу мотоциклу.