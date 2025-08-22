В Нижнеилимском районе двое подростков на мотоцикле попали под колеса иномарки

В городе Железногорске-Илимском двое подростков на мотоцикле попали под колеса иномарки. Как рассказали КП-Иркутск в региональном ГУ МВД России, автомобиль «Хонд Фрид», за рулем которого была 64-летняя женщина, поворачивал налево. При совершении маневра водитель не предоставила преимущество двигающемуся навстречу мотоциклу.
— В результате нарушения ПДД транспортные средства столкнулись. 17-летних пассажира и водителя мотоцикла госпитализировали в больницу. Последний находится в тяжелом состоянии, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Инспекторы установили, что на подростках не было защитной экипировки и шлемов. Правоохранители проводят проверку, ее ход и результаты проконтролирует прокуратура.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ленинском районе областного центра пешеход погибла под колесами «Хонды».