Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнеилимском районе двое подростков на мотоцикле попали под колеса иномарки

На 17-летних водителе и пассажире мотоцикла не было шлемов и защитной экипировки.

В городе Железногорске-Илимском двое подростков на мотоцикле попали под колеса иномарки. Как рассказали КП-Иркутск в региональном ГУ МВД России, автомобиль «Хонд Фрид», за рулем которого была 64-летняя женщина, поворачивал налево. При совершении маневра водитель не предоставила преимущество двигающемуся навстречу мотоциклу.

— В результате нарушения ПДД транспортные средства столкнулись. 17-летних пассажира и водителя мотоцикла госпитализировали в больницу. Последний находится в тяжелом состоянии, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Инспекторы установили, что на подростках не было защитной экипировки и шлемов. Правоохранители проводят проверку, ее ход и результаты проконтролирует прокуратура.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ленинском районе областного центра пешеход погибла под колесами «Хонды».