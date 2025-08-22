Ричмонд
Аксенов: 10 населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии

Там организован подвоз воды.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 22 августа, в восточном Крыму 10 населенных пунктов остались без воды из-за аварии, там организован подвоз воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Руководитель региона рассказал, что в районе Феодосии произошла авария на магистральном водоводе. Сейчас ведется ликвидация последствия случившегося. На месте происшествия работают 30 человек и семь единиц техники.

В 10 населенных пунктах организовали подвоз воды. Речь, в частности, идет о Судаке, Коктебеле и Новом Свете. Ожидается, что водоснабжение полностью восстановят к концу дня 23 августа.

