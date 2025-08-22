Жизни 142 человек унесли пожары в Башкирии

В заключительной декаде августа особый акцент сделан на безопасности на водных объектах. С начала года в республике утонули 58 человек. Продолжаются совместные патрулирования со специалистами ГК ЧС. Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам выбирать оборудованные пляжи с дежурными спасателями и избегать купания в состоянии алкогольного опьянения, особенно в остывающей воде.