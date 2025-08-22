Жизни 142 человек унесли пожары в Башкирии

На базе Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям прошло селекторное совещание с руководителями штабов муниципальных образований. В мероприятии приняли участие представители главного управления МЧС республики.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в совещании участвовали председатель Госкомитета региона по ЧС Кирилл Первов, заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий МЧС РБ Рустам Исламов, начальник отдела безопасности на водных объектах Елена Хуснутдинова и другие ответственные лица.
Рустам Исламов привел статистику: с начала года при пожарах в республике погибли 142 человека, 118 человек получили травмы. Он отметил, что только за последнюю неделю пожары с гибелью людей произошли в Салавате, Стерлибашевском, Баймакском и Белебеевском районах.
Особое внимание было уделено безопасности в садовых некоммерческих товариществах, где в выходные дни ожидается массовый отдых граждан. Исламов подчеркнул необходимость проведения дополнительной профилактической работы с домовладельцами, включая территории с круглогодичным проживанием.
В заключительной декаде августа особый акцент сделан на безопасности на водных объектах. С начала года в республике утонули 58 человек. Продолжаются совместные патрулирования со специалистами ГК ЧС. Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам выбирать оборудованные пляжи с дежурными спасателями и избегать купания в состоянии алкогольного опьянения, особенно в остывающей воде.
