В Иркутской области задержали подозреваемых в краже майнинг-устройств

Сейчас четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области задержали подозреваемых в краже майнинг-устройств. Житель поселка Магистральный позвонил в полицию и сообщил, что несколько человек проникли в ангар, где находилось оборудование. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала официального представителя МВД России Ирины Волк.

— Неизвестные украли устройства для добычи криптовалюты на общую сумму более 5,3 миллиона рублей, — уточнили в пресс-службе полиции.

Совместно с сотрудниками Росгвардии, опертивники задержали четверых подозреваемых по местам их проживания. Похищенное оборудование изъяли. Следователи завели уголовное дело за тайное хищение чужого имущества.

Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

