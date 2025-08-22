В Иркутской области задержали подозреваемых в краже майнинг-устройств. Житель поселка Магистральный позвонил в полицию и сообщил, что несколько человек проникли в ангар, где находилось оборудование. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала официального представителя МВД России Ирины Волк.
— Неизвестные украли устройства для добычи криптовалюты на общую сумму более 5,3 миллиона рублей, — уточнили в пресс-службе полиции.
Совместно с сотрудниками Росгвардии, опертивники задержали четверых подозреваемых по местам их проживания. Похищенное оборудование изъяли. Следователи завели уголовное дело за тайное хищение чужого имущества.
Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.