В Иркутской области задержали подозреваемых в краже майнинг-устройств. Житель поселка Магистральный позвонил в полицию и сообщил, что несколько человек проникли в ангар, где находилось оборудование. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала официального представителя МВД России Ирины Волк.