Из Воронежа выдворят троих мигрантов

19 августа в Воронеже провели очередной миграционный рейд. Силовики (полиция, ГАИ, ФСБ, Росгвардия) нагрянули на оптовый рынок в Левобережном районе. Проверили 19 иностранцев. По результатам проверки девять человек — четверых граждан Узбекистана, двоих граждан Таджикистана, троих граждан Азербайджана — доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности.
— В отношении них составили 15 административных протоколов за незаконную трудовую деятельность, нарушения правил пребывания и привлечения к работе, управления транспортными средствами без прав. Общая сумма штрафов составила 16 тыс рублей. В отношении троих нарушителей принято решение о выдворении из РФ, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
Работодателей также привлекут к ответственности.