Из Воронежа выдворят троих мигрантов

— В отношении них составили 15 административных протоколов за незаконную трудовую деятельность, нарушения правил пребывания и привлечения к работе, управления транспортными средствами без прав. Общая сумма штрафов составила 16 тыс рублей. В отношении троих нарушителей принято решение о выдворении из РФ, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.