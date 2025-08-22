Ричмонд
Из Воронежа выдворят троих мигрантов

Незаконно работающих в Воронеже иностранцев оштрафовали на 16 тыс руб.

Источник: Комсомольская правда

19 августа в Воронеже провели очередной миграционный рейд. Силовики (полиция, ГАИ, ФСБ, Росгвардия) нагрянули на оптовый рынок в Левобережном районе. Проверили 19 иностранцев. По результатам проверки девять человек — четверых граждан Узбекистана, двоих граждан Таджикистана, троих граждан Азербайджана — доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности.

— В отношении них составили 15 административных протоколов за незаконную трудовую деятельность, нарушения правил пребывания и привлечения к работе, управления транспортными средствами без прав. Общая сумма штрафов составила 16 тыс рублей. В отношении троих нарушителей принято решение о выдворении из РФ, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Работодателей также привлекут к ответственности.