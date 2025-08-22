Учителя в Шымкенте арестовали за избиение школьника

Согласно материалам дела, в марте 2025 года во время урока ученик настойчиво стучал в дверь кабинета. Раздражённый педагог несколько раз ударил подростка, причинив ему физическую боль.
Вину подсудимого подтвердили его собственные показания, свидетельства потерпевшего, а также запись с камеры видеонаблюдения.
Прокурор настаивал на наказании в виде ареста. Представитель потерпевшего также просил назначить строгое наказание. Подсудимый признал вину и просил не лишать его свободы.
Суд учёл смягчающие обстоятельства — признание вины, и отсутствие отягчающих факторов. В результате учитель был признан виновным по статье «Побои в отношении заведомо несовершеннолетнего» и приговорён к 25 суткам ареста.