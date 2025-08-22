Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аксае перевозчик наркотиков был задержан при сопротивлении

Донские полицейские задержали мужчину с 27 свертками наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае полицейские задержали перевозчика с запрещенными веществами, теперь ему грозит уголовное наказание. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 августа. Сначала экипаж ДПС остановил подозрительный автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. После этого 26-летний водитель попытался оказать сопротивление, но инспекторы смогли его задержать.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили 27 свертков, они были обмотаны желтой и зеленой изолентой, внутри находилось неизвестное вещество. Позже судмедэкспертиза установила, что изъятое было наркотиком общим весом 57,56 грамма.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Отдельно следователям передали материалы о сопротивлении сотрудникам полиции.

Подпишись на нас в Telegram.