В Аксае перевозчик наркотиков был задержан при сопротивлении

В Аксае полицейские задержали перевозчика с запрещенными веществами, теперь ему грозит уголовное наказание. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным ведомства, инцидент произошел 8 августа. Сначала экипаж ДПС остановил подозрительный автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. После этого 26-летний водитель попытался оказать сопротивление, но инспекторы смогли его задержать.
При осмотре места происшествия полицейские обнаружили 27 свертков, они были обмотаны желтой и зеленой изолентой, внутри находилось неизвестное вещество. Позже судмедэкспертиза установила, что изъятое было наркотиком общим весом 57,56 грамма.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Отдельно следователям передали материалы о сопротивлении сотрудникам полиции.
