В Минске ОМОН задержал директора мебельной фирмы, которому грозит до 20 лет. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали с поличным 20-летнего директора мебельной фирмы», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что мужчина подрабатывал закладчиком на магазин по продаже наркотиков. По заданию куратора, он забирал оптовые партии «товара», делил на мелкие, а затем раскладывал на территории всей Беларуси. Кроме того, фигурант признался, что сам употребляет запрещенные вещества.
В ведомстве отметили, что в арендованном доме, а также в автомобиле и тайнике сотрудниками милиции было найдено и изъято 520 граммов особо опасного психотропа. Следователи в отношении мужчины завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
