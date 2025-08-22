В Минске ОМОН задержал директора мебельной фирмы, которому грозит до 20 лет

В ведомстве отметили, что в арендованном доме, а также в автомобиле и тайнике сотрудниками милиции было найдено и изъято 520 граммов особо опасного психотропа. Следователи в отношении мужчины завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.