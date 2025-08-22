Убийца восьмилетней девочки получил пожизненный срок в Ростове-на-Дону

Напомним, весной 2024 года девочка ушла в магазин и пропала. Позже малышку со следами насильственной смерти нашли в лесополосе. По данным следствия, второклассницу, которая шла домой из магазина, заметил водитель эвакуатора. Он пообещал девочке довезти ее до дома, силой посадил в салон своего транспорта, увез и совершил преступление.