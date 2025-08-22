Убийца восьмилетней девочки получил пожизненный срок в Ростове-на-Дону

22 августа в Ростовской области утвердили пожизненный срок для мужчины, совершившего похищение, изнасилование и убийство восьмилетней девочки. Об этом сообщает журналист «КП — Ростов-на-Дону» из зала суда.
Процесс про делу проходил в Ростовском областном суде в Ростове-на-Дону. Перед вынесением приговора состоялись прения сторон, также с последним словом выступил сам подсудимый.
Напомним, весной 2024 года девочка ушла в магазин и пропала. Позже малышку со следами насильственной смерти нашли в лесополосе. По данным следствия, второклассницу, которая шла домой из магазина, заметил водитель эвакуатора. Он пообещал девочке довезти ее до дома, силой посадил в салон своего транспорта, увез и совершил преступление.
