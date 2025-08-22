Маньяк Мозгляков, убивший двух школьниц, просит перевода из «Полярной совы»

Об этом пишет информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источники.
Как пишет издание, Александр Мозгляков по кличке «Златоустовский паук» попросил перевод из «Полярной совы» в другую колонию. В 2008 году его приговорили к пожизненному сроку за убийство двух семиклассниц и сексуальном насилии в Златоусте Челябинской области.
Журналисты отмечают, что Мозгляков попросил о переводе в другую колонию, а также о компенсации морального вреда. Замоскворецкий суд отклонил просьбу, но маньяк подал апелляцию. Окончательное решение примет Мосгорсуд. Дата заседания пока не назначена.
Напомним, что убийство двух девочек произошло весной 2008 года. Еще одна была серьезно ранена. Детей искали по всему Златоусту. В итоге нашли тела двух школьниц со следами изнасилования, у третьей была резаная рана на шее, но ее спасли.
На поиски преступника, которым оказался Мозгляков, ушло десять дней. Его смогли опознать по характерной татуировке в виде паука на руке. Оказалось, что он выслеживал жертв несколько дней, прежде чем напасть.
На момент задержания Мозглякову было 23 года. С 14 лет он трижды сидел за драку с поножовщиной, кражу. На свободу вышел в 2007 году. Очередной суд над ним состоялся осенью 2008 года. Его приговорили к пожизненному сроку в ИК-18, известной как «Полярная Сова». Эта колонии находится на Ямале и считается одной из самых суровых.
