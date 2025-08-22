Маньяк Мозгляков, убивший двух школьниц, просит перевода из «Полярной совы»

На момент задержания Мозглякову было 23 года. С 14 лет он трижды сидел за драку с поножовщиной, кражу. На свободу вышел в 2007 году. Очередной суд над ним состоялся осенью 2008 года. Его приговорили к пожизненному сроку в ИК-18, известной как «Полярная Сова». Эта колонии находится на Ямале и считается одной из самых суровых.