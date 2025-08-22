Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске водитель автобуса пошел под суд за ДТП с «Мерседесом»

Пострадавший в аварии омич получил тяжкие телесные повреждения.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по делу 63-летнего водителя автобуса. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Серьезное ДТП произошло в Омске утром 1 марта. Автобус марки Nefaz следовал по маршруту № 14 «п. Мелиораторов — п. Николаевка». На улице Лукашевича при повороте налево автобус столкнулся с автомобилями Mersedes-Benz и Toyota Vitz, двигающимися во встречном направлении. В результате ДТП водитель Mersedes-Benz получил тяжелые травмы.

По версии следствия, в аварии был виноват водитель автобуса. Он ехал на разрешающий сигнал светофора, но не убедился в безопасности маневра.

На данный момент дело передано в суд. Подсудимому грозит до двух лет лишения свободы.