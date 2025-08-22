В Омске водитель автобуса пошел под суд за ДТП с «Мерседесом»

Серьезное ДТП произошло в Омске утром 1 марта. Автобус марки Nefaz следовал по маршруту № 14 «п. Мелиораторов — п. Николаевка». На улице Лукашевича при повороте налево автобус столкнулся с автомобилями Mersedes-Benz и Toyota Vitz, двигающимися во встречном направлении. В результате ДТП водитель Mersedes-Benz получил тяжелые травмы.