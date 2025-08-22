В КЖД прокомментировали трагическое ДТП с участием поезда и автомобиля в Гурьевском районе

В КЖД прокомментировали трагическое ДТП с участием поезда и автомобиля в Дорожном Гурьевского района, где один человек погиб и один пострадал.
ДТП случилось в 9:26 в пятницу, 22 августа на ж/д переезде возле остановочного пункта Дорожный между станциями Кутузово-Новое и Рябиновка. Водитель «Мерседеса» выехал на переезд перед «Ласточкой», которая шла из Калининграда в Зеленоградск. Машинист экстренно тормозил, но столкновения избежать не удалось.
Погибший и пострадавший находились в авто. Пассажиры «Ласточки» и локомотивная бригада не пострадали.
Отмечается, что уже в 9.34 поезд продолжил движение по маршруту. На движение других поездов происшествие не повлияло.