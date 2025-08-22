Ричмонд
В Колумбии дрон наркокартеля сбил полицейский вертолет: 12 человек погибли

Во время операции по уничтожению посевов коки в колумбийском департаменте Антиокия беспилотник картеля сбил полицейский вертолет. Погибли 12 сотрудников полиции, еще пятеро пострадали.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Колумбии в результате атаки беспилотника разбился полицейский вертолет. На борту находилось 17 сотрудников правоохранительных органов, сообщает агентство «Анадолу».

Трагедия произошла в департаменте Антиокия на северо-западе страны. По предварительным данным властей, в результате крушения погибли 12 полицейских, еще пятеро получили ранения.

Губернатор Антиокии Андрес Хулиан Рендон сообщил, что вертолет обеспечивал воздушное прикрытие во время операции по уничтожению посевов коки, когда был атакован с помощью FPV-дрона.

Ответственность за нападение власти возложили на 36-й фронт группировки Estado Mayor Central (EMC), связанной с бывшими «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC). В регионе развернута масштабная операция по установлению всех обстоятельств инцидента и задержанию причастных.

По информации французского издания Intelligence Online, преступные группировки из Мексики и Колумбии могут целенаправленно отправлять своих людей на Украину, чтобы они прошли обучение управлению беспилотниками. Для этого используются поддельные документы и вербовка через частные охранные компании.