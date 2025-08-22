Ричмонд
Парапланерист насмерть разбился в Ленобласти

Мужчина не выжил после жесткой посадки мотопараплана во Всеволожском районе Ленобласти. Транспортное следствие и прокуратура устанавливают все обстоятельства случившегося.

Источник: Официальный канал Западного МСУТ СК России

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 22 августа, 58-летний парапланерист погиб накануне вблизи деревни Кавголово. По предварительным данным, он летал на личном мотопараплане. В Северо-Западной транспортной прокуратуре также сообщили, что полёт был частным. Надзорное ведомство проверяет, как соблюдалось законодательство о безопасности полётов при эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Доследственная проверка продолжается.