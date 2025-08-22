Ричмонд
Стало известно, кто выстрелил в сердце 11-летней девочке из Башкирии

Мальчик во время игры случайно подстрелил сверстницу.

Источник: Минздрав РБ

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, по предварительным данным, двое 11-летних детей играли с пневматическим ружьем, принадлежность которого в настоящее время не установлена. Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, почему у несовершеннолетних в доступе оказалось оружие, а также кем друг другу приходятся сверстники.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что девочка получила ранение по неосторожности. Инцидент произошел в Иглинском районе в результате несчастного случая с пневматическим оружием. Скорая помощь доставила ребенка в РДКБ в тяжелом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой легкого. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании. Медики экстренно провели торакотомию — операцию по вскрытию грудной клетки и успешно извлекли пулю. После операции девочку перевели в кардиоцентр для дальнейшего наблюдения и лечения.