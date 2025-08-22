Стало известно, кто выстрелил в сердце 11-летней девочке из Башкирии

Ранее «Башинформ» информировал о том, что девочка получила ранение по неосторожности. Инцидент произошел в Иглинском районе в результате несчастного случая с пневматическим оружием. Скорая помощь доставила ребенка в РДКБ в тяжелом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой легкого. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании. Медики экстренно провели торакотомию — операцию по вскрытию грудной клетки и успешно извлекли пулю. После операции девочку перевели в кардиоцентр для дальнейшего наблюдения и лечения.