В Минске пенсионер выстрелил из пневматического ружья в кота, вспомнив про охоту

Установлено, что несколько лет назад 67-летний житель Минска купил пневматическое ружье. В июле 2025 года мужчина был у себя дома в квартире, расположенной на улице Голодеда. Ему стало грустно, и он вспомнил времена, когда ходил на охоту. Пенсионер достал пневматическое ружье, вышел на балкон, заметил бездомного кота и выстрелил в него.