В Минске пенсионер выстрелил из пневматического ружья в кота, вспомнив про охоту. Подробности озвучили в прокуратуре Заводского района, передает агентство «Минск-Новости».
Установлено, что несколько лет назад 67-летний житель Минска купил пневматическое ружье. В июле 2025 года мужчина был у себя дома в квартире, расположенной на улице Голодеда. Ему стало грустно, и он вспомнил времена, когда ходил на охоту. Пенсионер достал пневматическое ружье, вышел на балкон, заметил бездомного кота и выстрелил в него.
Раненое животное нашла местная жительница, которая передала его волонтерам. Кота отнесли в ветклинику, где специалисты достали из его спинного мозга пулю. По причине причиненного увечья кот не сможет самостоятельно передвигаться.
Через две недели в квартиру к минчанину пришли сотрудники милиции. Мужчина признался в содеянном. В отношении него было заведено уголовное дело. В момент преступления фигурант находился в трезвом состоянии.
Заместитель прокурора Заводского района Виктория Кунцевич уточнила, что мужчине было предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным, повлекшем его увечье, совершенном из хулиганских и иных низменных побуждений по части 1 статьи 339−1 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается арест или ограничение свободы на срок до двух лет.
