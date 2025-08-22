Ричмонд
В Челябинской области зафиксирован первый случай мошенничества через мессенджер МAX

В Челябинской области зафиксирован первый случай мошенничества через новый российский мессенджер МAX, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Жертвой злоумышленников стала жительница Троицка, которая лишилась 600 тыс. рублей после звонка в приложении.️

Все произошло 21 августа. На 49-летнюю женщину неизвестные вышли через мессенджер МAX. Действуя по классической схеме с так называемым «безопасным счетом», они убедили ее перевести все свои сбережения.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Этот случай закономерен, поскольку развитие и популяризация любого сервиса привлекает внимание не только обычных пользователей, но и киберпреступников», — говорят в региональном Главке МВД.

Одной из первых тактик, которую начали применять мошенники в МAX, стала аренда аккаунтов у реальных людей: чаще всего студенты и школьники за вознаграждение в 10−15 долларов передают злоумышленникам доступ к своим учетным записям на определенное время.

«Однако ключевое отличие заключается в реакции администраций мессенджеров на подобные нарушения. Правоохранительными органами с руководством MАХ налажено оперативное взаимодействие. Информация о выявленных мошеннических аккаунтах незамедлительно передается и следует их блокировка», — отмечают в полиции. Эксперты подчеркивают, что абсолютно безопасных цифровых платформ не существует. Риски стать жертвой обмана есть всегда.