В Челябинской области зафиксирован первый случай мошенничества через мессенджер МAX

Жертвой злоумышленников стала жительница Троицка, которая лишилась 600 тыс. рублей после звонка в приложении.️
Все произошло 21 августа. На 49-летнюю женщину неизвестные вышли через мессенджер МAX. Действуя по классической схеме с так называемым «безопасным счетом», они убедили ее перевести все свои сбережения.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
«Этот случай закономерен, поскольку развитие и популяризация любого сервиса привлекает внимание не только обычных пользователей, но и киберпреступников», — говорят в региональном Главке МВД.
Одной из первых тактик, которую начали применять мошенники в МAX, стала аренда аккаунтов у реальных людей: чаще всего студенты и школьники за вознаграждение в 10−15 долларов передают злоумышленникам доступ к своим учетным записям на определенное время.
«Однако ключевое отличие заключается в реакции администраций мессенджеров на подобные нарушения. Правоохранительными органами с руководством MАХ налажено оперативное взаимодействие. Информация о выявленных мошеннических аккаунтах незамедлительно передается и следует их блокировка», — отмечают в полиции. Эксперты подчеркивают, что абсолютно безопасных цифровых платформ не существует. Риски стать жертвой обмана есть всегда.