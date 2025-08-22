Мошенники уговаривали нижегородского подростка поджечь военкомат

На школьника давили несколько дней и в итоге сообщили ему, что местном военкомате находится украинец. Чтобы задержать его, нужно сфотографировать здание, облить дверь бензином и поджечь: когда украинец выбежит на улицу, его задержит полиция. Однако подросток не поверил и сам обратился в МВД.