Мошенники уговаривали нижегородского подростка поджечь военкомат

Подросток последовал инструкции и получил звонок в другом мессенджере якобы от представителя портала госуслуг. Собеседник убедил его в том, что на его мать оформили кредит, а деньги перевели на финансирование украинской армии, и семье грозит уголовное дело. Следом подростку позвонил уже мнимый сотрудник Росфинмониторинга, пообещав помочь.
На школьника давили несколько дней и в итоге сообщили ему, что местном военкомате находится украинец. Чтобы задержать его, нужно сфотографировать здание, облить дверь бензином и поджечь: когда украинец выбежит на улицу, его задержит полиция. Однако подросток не поверил и сам обратился в МВД.
В ведомстве добавили, что займы на родителей школьника никто не оформлял, и призвали нижегородцев быть бдительными: в последнее время МВД фиксирует рост звонков гражданам о якобы переводе денег на Украину. Мошенники грозят своим жертвам наказанием за госизмену под видом сотрудников правоохранительных органов.