В Башкирии мальчик выстрелил из пневматики в сердце 11-летней девочки

Напомним, девочку после инцидента доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в критическом состоянии с проникающим ранением сердца и повреждением легкого. У пострадавшей наблюдалась резкая слабость, болезненные ощущения при глотании и дыхании. Медики экстренно прооперировали ребенка и достали пулю. После операции девочку перевели в кардиологический центр для дальнейшего наблюдения и восстановительного лечения.