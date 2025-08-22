В Башкирии мальчик выстрелил из пневматики в сердце 11-летней девочки

Стали известны подробности ранения в сердце 11-летней девочки из Иглинского района Башкирии. Оказалось, что выстрелил в школьницу ее сверстник. По информации МВД по Башкирии, дети играли с пневматическим ружьем, происхождение которого сейчас выясняется, когда мальчик случайно ранил девочку.
— По факту случившегося начата проверка. Полицейским предстоит установить все обстоятельств инцидента, включая вопрос, как оружие оказалось у несовершеннолетних и кем они приходятся друг другу, — сказали в ведомстве.
Напомним, девочку после инцидента доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в критическом состоянии с проникающим ранением сердца и повреждением легкого. У пострадавшей наблюдалась резкая слабость, болезненные ощущения при глотании и дыхании. Медики экстренно прооперировали ребенка и достали пулю. После операции девочку перевели в кардиологический центр для дальнейшего наблюдения и восстановительного лечения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.