Несколько провалов образовались на тротуаре в Ленинском районе

Ямы обнаружили на тротуаре в районе дома № 12 по улице Новикова-Прибоя и дома № 20 по улице Глеба Успенского. Вместе с асфальтом под землю также ушли дорожные знаки. Со слов местных жителей, сами провалы появились еще больше года назад.