Несколько провалов образовались на тротуаре в Ленинском районе

Сейчас место провала огородили.

Источник: vk.com/len_nn_live

Несколько провалов появились на тротуаре в Ленинском районе. Сейчас опасный участок огородили, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в АО «Нижегородский водоканал».

Ямы обнаружили на тротуаре в районе дома № 12 по улице Новикова-Прибоя и дома № 20 по улице Глеба Успенского. Вместе с асфальтом под землю также ушли дорожные знаки. Со слов местных жителей, сами провалы появились еще больше года назад.

Сейчас место провала огородили и заключают договор с подрядчиком, который сможет капитально отремонтировать канализационный коллектор большого диаметра, где и обвалилась земля. Для этих работ требуется специализированная техника. Завершить все работы намерены в начале 2026 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что тротуар по улице Максима Горького приведут в порядок до конца лета.