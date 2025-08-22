Ричмонд
«Искала любовь, а нашла мошенника»: свидание в интернете стоило сибирячке двух миллионов рублей

В Братске женщина отдала возлюбленному с сайта знакомств более 2 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поисках принца на белом коне на сайте знакомств, 44-летняя жительница Братска попала в сети опытного мошенника. Взаимная симпатия не заставила долго ждать. Собеседник предложил продолжить общение в мессенджере. Но вместо предложения встретиться, он уговорил женщину заняться инвестированием и отправил ей ссылку на фиктивное приложение. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону.

— Братчанка оформила кредит на сумму более миллиона рублей и перевела деньги на счета, указанные аферистом, — уточнили в пресс-службе полиции.

Поначалу всё выглядело правдоподобно, но когда она попыталась вывести «заработанные» средства, её аккаунт на онлайн-платформе был заблокирован.

Лжесотрудник биржи сообщил ей, что у неё превышена сумма лимита вывод денег, и нужно найти доверенное лицо для совершения сделки. Жертва обмана втянула в схему свою подругу и уговорила ее взять в кредит миллион рублей и также перевела эти деньги мошенникам. В итоге на доверчивых женщинах, аферист с сайта знакомств заработал два миллиона рублей.

Теперь делом занимаются следователи, которые завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.