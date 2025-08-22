Ричмонд
Мошенники обманули двух пермских пенсионеров на 6,5 миллионов

После разговора с «сотрудником ФСБ» пермяки сняли деньги и отдали их курьеру.

Источник: Комсомольская правда

Супружеская пара пенсионеров из Мотовилихи пострадала от телефонных мошенников. 1 августа им в мессенджере поступило сообщение якобы от гендиректора одной из сети магазинов. Директор сообщила, что произошла утечка персональных данных сотрудников.

Затем опять-таки в мессенджере раздался звонок. Мужчина, который представился сотрудником ФСБ, сообщил, что была попытка перевода денег с расчетного счета одного из супругов на финансирование террористов, но, к счастью, перевод был блокирован Центробанком.

— Тем не менее, чтобы обезопасить деньги, необходимо выполнить некоторые действия, — сказал «фсбшник».

В результате, следуя его инструкциям, пермячка обратилась в отделение банка, где открыла счет и зарезервировала банковскую ячейку на один месяц. Через несколько дней она, по указанию мошенников, получила в банке 4 миллиона наличными. Эти деньги передала пришедшему на встречу курьеру.

Далее развод продолжился. После очередного звонка в мессенджере уже мужчина снял деньги со счета. Получилось более 2,5 миллиона рублей. Он положил в пакет и по указанию звонившего передал курьеру возле подъезда собственного дома.

Только спустя полмесяца супруги поняли, что оказались жертвами мошенников и обратились в полицию.

— Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», — рассказали «КП»-Пермь" в пресс-службе краевой полиции. — Ведется следствие.

А мы еще раз просим всех жителей Прикамья — не ведитесь на подобные звонки. Никто не сможет обезопасить ваши деньги, кроме вас самих!