Мошенники обманули двух пермских пенсионеров на 6,5 миллионов

В результате, следуя его инструкциям, пермячка обратилась в отделение банка, где открыла счет и зарезервировала банковскую ячейку на один месяц. Через несколько дней она, по указанию мошенников, получила в банке 4 миллиона наличными. Эти деньги передала пришедшему на встречу курьеру.