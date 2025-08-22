Ричмонд
В Башкирии спасли заблудившегося у подножья Иремеля туриста

В Башкирии туриста спасли после того, как он заблудился у горы Иремель.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии потерялся в лесу мужчина, который спускался с горы Иремель в районе села Николаевка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники базы отдыха «Сердце Урала» оперативно организовали поиски и вскоре нашли пропавшего. Состояние спасенного не требовало медицинского вмешательства, уточнили в комитете.

