В Башкирии спасли заблудившегося у подножья Иремеля туриста

В Белорецком районе Башкирии потерялся в лесу мужчина, который спускался с горы Иремель в районе села Николаевка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС.
Как уточнили в ведомстве, сотрудники базы отдыха «Сердце Урала» оперативно организовали поиски и вскоре нашли пропавшего. Состояние спасенного не требовало медицинского вмешательства, уточнили в комитете.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.