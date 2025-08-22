Ричмонд
Боевой артиллерийский снаряд нашли в лесу возле Серовского тракта

Взрывотехники ОМОН Росгвардии в Свердловской области обезвредили боевой артиллерийский снаряд калибра 152 мм.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Снаряд нашли в лесном массиве, возле трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Он пролежал в лесу довольно долго, поддался коррозии.

После проведения исследования снаряд был на спецавтомобиле направлен на полигон. Там его уничтожили взрывотехники с помощью накладного заряда.

Территорию, где был обнаружен боевой снаряд, обследовали сотрудники спецподразделения Росгвардии на предмет обнаружения подобных иных взрывоопасных предметов.

«МК-Урал» ранее писал, что вечером 24 июня в Екатеринбурге, на улице Ольховской, в ходе строительных работ нашли артиллерийский снаряд со взрывателем.

Участок оперативно оцепили полицейские с сотрудниками вневедомственной охраны, ГАИ перекрыла движение ТС на опасном участке.