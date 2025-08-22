Ричмонд
На Урале найден пропавший врач детской больницы. С ним работают полицейские

На Среднем Урале найден заведующий отделением областной детской клинической больницы Виталий Лазутин, пропавший в Березовском. С ним все в порядке, сейчас он дает объяснения в полиции.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что с 4 августа доктор был в отпуске. Тревогу забила супруга разыскиваемого, когда 18 августа в 23:59 его телефон вдруг стал недоступен. После этого были организованы поиски врача.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одна из поисковых групп в составе оперативников уголовного розыска обнаружила мужчину на одной из местных улиц. Он был доставлен в территориальный ОВД, где сейчас опрашивается полицейскими.

«Мужчина жив и здоров, ни в какие криминальные истории не угодил. В самое ближайшее время он будет передан в руки супруги. Поисковым мероприятиям дан отбой», — отметил полковник Горелых.