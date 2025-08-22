Экс-ректору НГЛУ изменили меру пресечения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Бывшему ректору Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Жанне Никоновой, обвиняемой в превышении должностных полномочий и присвоении части выписанных сотрудникам премий, заменили домашний арест на запрет определенных действий, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Никонову задержали в Москве 27 февраля, на следующий день ее арестовали на 2 месяца, но 25 апреля заменили меру пресечения на домашний арест, которую затем продлили до конца августа.
«Постановлением Московского районного суда Никоновой изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий до отмены или изменения меры пресечения», — сообщили агентству в суде.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год бывший ректор НГЛУ на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором института непрерывного образования НГЛУ, без законных на то оснований вносила в приказы о премировании сотрудников университета сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых в последующем женщины обращали в свою пользу. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более миллиона рублей. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) было возбуждено по материалам прокуратуры Нижегородской области.