Экс-ректору НГЛУ изменили меру пресечения

По версии следствия, с 2023 по 2024 год бывший ректор НГЛУ на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором института непрерывного образования НГЛУ, без законных на то оснований вносила в приказы о премировании сотрудников университета сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых в последующем женщины обращали в свою пользу. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более миллиона рублей. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) было возбуждено по материалам прокуратуры Нижегородской области.