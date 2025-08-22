В Рязани закончили разбор завалов на взорвавшемся пороховом заводе — пропавшего свердловчанина не нашли

ЕАН писал, что на рязанском заводе в командировке находилась бригада с режевского завода «Гефест-М» — 34 человека. Как рассказал ЕАН один из работников этой бригады, выживший при взрыве, Сергей Медведев и Алексей Татаринов побежали в цех выводить людей, когда начался пожар. Буквально через минуту прогремел взрыв. Тело Медведева обнаружили — сегодня, 22 августа, его похоронили на Никольском кладбище Режа. Алексея Татаринова не нашли. По словам специалиста, температура горения в эпицентре взрыва была свыше 2500 градусов. Поэтому, вероятно, человек просто сгорел полностью и от него не осталось даже пепла. Сестра Татаринова уже сдала анализ ДНК на случай, если все же какие-то останки удастся найти.