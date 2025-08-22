В Рязани закончили разбор завалов на взорвавшемся пороховом заводе — пропавшего свердловчанина не нашли

ГУ МЧС по Рязанской области отчиталось о завершении разбора завалов на месте взрыва на пороховом заводе «Эластик» в поселке Лесной под Рязанью. Тело пропавшего без вести при взрыве жителя города Режа (Свердловская область) Алексея Татаринова так и не нашли.
ЕАН писал, что на рязанском заводе в командировке находилась бригада с режевского завода «Гефест-М» — 34 человека. Как рассказал ЕАН один из работников этой бригады, выживший при взрыве, Сергей Медведев и Алексей Татаринов побежали в цех выводить людей, когда начался пожар. Буквально через минуту прогремел взрыв. Тело Медведева обнаружили — сегодня, 22 августа, его похоронили на Никольском кладбище Режа. Алексея Татаринова не нашли. По словам специалиста, температура горения в эпицентре взрыва была свыше 2500 градусов. Поэтому, вероятно, человек просто сгорел полностью и от него не осталось даже пепла. Сестра Татаринова уже сдала анализ ДНК на случай, если все же какие-то останки удастся найти.
Таким образом, при взрыве на заводе 22 работника получили легкие ранения и уже вернулись в Реж, двух человек в тяжелом состоянии отправили в Москву, восемь раненых лечатся в больнице Рязани, Медведев погиб, а Татаринов пропал без вести.
По факту взрыва в СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». По официальным данным, взрыв носил техногенный характер, речь о внешних воздействиях не идет. Как рассказал ЕАН режевлянин, выживший при взрыве, на предприятии нарушались правила техники безопасности. Например, рядом с местами, где производилась сварка или варили асфальт, хранился порох.
Взрыв произошел в 10:30 на заводе «Эластик» 15 августа. По официальным данным, погибли 26 человек, 164 человека числятся пострадавшими.