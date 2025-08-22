Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловские сыщики поймали подозреваемого в убийстве девочки, совершенном 26 лет назад

Свердловские сыщики раскрыли преступление 26-летней давности.

Следователи задержали предполагаемого убийцу школьницы Лены из Талицы Свердловской области Игоря Р. Преступление, в котором его подозревают, было совершено в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области жителю города Первоуральска, 1976 г.р., предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ “Убийство, совершенное в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека”, — заявил старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По версии сыщиков, мужчина расправился с 9-летней Леной, которая стала свидетельницей преступления и дала показания в суде против друзей обвиняемого.

В период с 2002 по 2017 год фигурант уголовного дела получил несколько судимостей, успел отсидеть. После освобождения он завел семью. Сообщается, что подозреваемый сознался и показал, где спрятал тело жертвы.

«Фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в городе Первоуральске, обзавелся семьей, детьми», — уточнил глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.