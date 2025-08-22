Свердловские сыщики поймали подозреваемого в убийстве девочки, совершенном 26 лет назад

Следователи задержали предполагаемого убийцу школьницы Лены из Талицы Свердловской области Игоря Р. Преступление, в котором его подозревают, было совершено в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
«Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области жителю города Первоуральска, 1976 г.р., предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ “Убийство, совершенное в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека”, — заявил старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
По версии сыщиков, мужчина расправился с 9-летней Леной, которая стала свидетельницей преступления и дала показания в суде против друзей обвиняемого.
В период с 2002 по 2017 год фигурант уголовного дела получил несколько судимостей, успел отсидеть. После освобождения он завел семью. Сообщается, что подозреваемый сознался и показал, где спрятал тело жертвы.
«Фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в городе Первоуральске, обзавелся семьей, детьми», — уточнил глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.