Севастополец сливал данные об армии СБУ: его посадили на 14 лет

В Севастополе 46-летнего местного жителя Сергея Боднарашика признали виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Боднарашик по своей инициативе связался с представителями украинских спецслужб. С января по октябрь 2023 года в мессенджере Telegram севастополец передавал киевскому режиму фото и информацию о местах дислокации техники и других объектов Вооруженных Сил Российской Федерации.
«Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли преступную деятельность злоумышленника», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал Боднарашика виновным. Его приговорили к 14 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. После освобождения севастопольца ждет год ограничения свободы. Кроме того, горожанина оштрафовали на 200 тысяч рублей.