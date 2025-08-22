Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Севастополец сливал данные об армии СБУ: его посадили на 14 лет

Севастополец сливал данные об армии Киеву и сел на 14 лет за госизмену.

Источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе 46-летнего местного жителя Сергея Боднарашика признали виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Боднарашик по своей инициативе связался с представителями украинских спецслужб. С января по октябрь 2023 года в мессенджере Telegram севастополец передавал киевскому режиму фото и информацию о местах дислокации техники и других объектов Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли преступную деятельность злоумышленника», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал Боднарашика виновным. Его приговорили к 14 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. После освобождения севастопольца ждет год ограничения свободы. Кроме того, горожанина оштрафовали на 200 тысяч рублей.