В Самаре экс-главу депстроя признали виновным во взяточничестве

Экс-чиновник был признан виновным только в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн руб. и запретом на 4 года занимать должности на госслужбе. При этом он был оправдан по статье о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Евгений Чернов осужден за незаконное приобретение и хранение наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Он получил четыре года один месяц колонии строгого режима со штрафом 6 млн руб.