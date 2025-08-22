Ричмонд
Родителям первоклассников Башкирии напомнили о необходимых прививках

В Башкирии рассказали о необходимых прививках для будущих первоклассников.

Источник: Комсомольская правда

С приближением нового учебного года Роспотребнадзор Башкирии обратил внимание родителей на важность своевременной вакцинации детей перед поступлением в школу. Начало обучения связано не только с радостными событиями, но и с активным взаимодействием детей в коллективе, что повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

Для надежной защиты от опасных болезней ведомство рекомендует соблюдать Национальный календарь профилактических прививок. Специалисты подчеркивают, что необходимо соблюдать все сроки вакцинации и не пренебрегать иммунопрофилактикой. Особое значение имеет формирование коллективного иммунитета, когда большинство учащихся в классе имеют необходимые прививки.

Обязательный набор вакцин для первоклассника включает защиту от коклюша, дифтерии и столбняка (не менее четырех прививок АКДС), гепатита В (три прививки), кори, краснухи и паротита (две прививки), а также полиомиелита (шесть прививок). Также рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа.

Дополнительно Роспотребнадзор советует рассмотреть возможность вакцинации против менингококковой инфекции (однократно), ветряной оспы (две прививки с интервалом 1−1,5 месяца) и гепатита А (две прививки с интервалом 6−12 месяцев), которые хотя и не входят в национальный календарь, но эффективно защищают ребенка в школьном коллективе.

