Родителям первоклассников Башкирии напомнили о необходимых прививках

Обязательный набор вакцин для первоклассника включает защиту от коклюша, дифтерии и столбняка (не менее четырех прививок АКДС), гепатита В (три прививки), кори, краснухи и паротита (две прививки), а также полиомиелита (шесть прививок). Также рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа.