Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Гомеле

Несовершеннолетний находится в реанимации, следователи устанавливают обстоятельства травмирования мальчика.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Девятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа многоэтажки в Гомеле, сообщили в Telegram-канале СК.

Трагический инцидент произошел в четверг днем. Девятилетний мальчик пригласил домой двух друзей, они все вместе смотрели телевизор.

«Спустя время ребенок открыл окно в своей комнате и сел на подоконник, свесив ноги на улицу. При попытке развернуться, мальчик не удержался и выпал из окна третьего этажа», — говорится в сообщения.

Друзья мальчика вызвали скорую помощь, сейчас пострадавший находится в реанимации.

На месте происшествия работали следователи, которые выяснили, что дети были в комнате без присмотра взрослых.

Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделят причинам и условиям, которые способствовали травмированию ребенка.

Нельзя оставлять одних.

Следователи неоднократно напоминали, что не следует оставлять малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время.

Все окна в квартире нужно оборудовать специальными запирающими устройствами и использовать их по назначению — это поможет избежать трагедии.

Кроме того, нужно рассказать детям об элементарных правилах безопасности.