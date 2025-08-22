Ребенок выпал из окна многоэтажки в Гомеле

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Девятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа многоэтажки в Гомеле, сообщили в Telegram-канале СК.
Трагический инцидент произошел в четверг днем. Девятилетний мальчик пригласил домой двух друзей, они все вместе смотрели телевизор.
«Спустя время ребенок открыл окно в своей комнате и сел на подоконник, свесив ноги на улицу. При попытке развернуться, мальчик не удержался и выпал из окна третьего этажа», — говорится в сообщения.
Друзья мальчика вызвали скорую помощь, сейчас пострадавший находится в реанимации.
На месте происшествия работали следователи, которые выяснили, что дети были в комнате без присмотра взрослых.
Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделят причинам и условиям, которые способствовали травмированию ребенка.
Нельзя оставлять одних.
Следователи неоднократно напоминали, что не следует оставлять малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время.
Все окна в квартире нужно оборудовать специальными запирающими устройствами и использовать их по назначению — это поможет избежать трагедии.
Кроме того, нужно рассказать детям об элементарных правилах безопасности.