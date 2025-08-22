ФСБ ликвидировала в Крыму сеть узлов связи украинских мошенников

Через развернутые в квартире GSM-шлюзы мошенники звонили россиянам от лица операторов связи и пытались получить от них доступ к сайту «Госуслуги». В дальнейшем на жертв брали микрозаймы или втягивали в аферу с переводом сбережений на «безопасный счет».