ФСБ ликвидировала в Крыму сеть узлов связи украинских мошенников

ФСБ пресекла в Крыму деятельность подпольной сети связи, использовавшейся украинскими колл-центрами для обмана россиян.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

Сотрудники ФСБ ликвидировали в Крыму сеть узлов связи, которую дистанционно использовали колл-центры на территории Украины для проведения телефонного мошенничества. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В ходе операции были задержаны двое организаторов — уроженцев Республики Татарстан. Они отвечали за техническое обслуживание оборудования, размещенного в арендованной квартире в Симферополе. По данным канала, в преступной деятельности также участвовали двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет.

При обыске силовики изъяли три 32-портовых сим-бокса, 11 GSM-шлюзов, два ноутбука, восемь мобильных телефонов и более 800 SIM-карт российских операторов. Сим-карты злоумышленники меняли ежедневно, чтобы избежать блокировок.

Через развернутые в квартире GSM-шлюзы мошенники звонили россиянам от лица операторов связи и пытались получить от них доступ к сайту «Госуслуги». В дальнейшем на жертв брали микрозаймы или втягивали в аферу с переводом сбережений на «безопасный счет».