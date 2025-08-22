ФСБ ликвидировала в Крыму сеть узлов связи украинских мошенников

В ходе операции были задержаны двое организаторов — уроженцев Республики Татарстан. Они отвечали за техническое обслуживание оборудования, размещенного в арендованной квартире в Симферополе. По данным канала, в преступной деятельности также участвовали двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет.
При обыске силовики изъяли три 32-портовых сим-бокса, 11 GSM-шлюзов, два ноутбука, восемь мобильных телефонов и более 800 SIM-карт российских операторов. Сим-карты злоумышленники меняли ежедневно, чтобы избежать блокировок.
Через развернутые в квартире GSM-шлюзы мошенники звонили россиянам от лица операторов связи и пытались получить от них доступ к сайту «Госуслуги». В дальнейшем на жертв брали микрозаймы или втягивали в аферу с переводом сбережений на «безопасный счет».