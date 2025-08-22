В ташкентской больнице скончался четырехлетний ребенок: родители винят врачей, причиной смерти мог стать арбуз

Сразу после поступления ребёнку были проведены общие и биохимические анализы крови, анализы кала и мочи, взяты бактериологические посевы, а также выполнено УЗИ органов брюшной полости. С учётом признаков обезвоживания был составлен план лечения, включавший внутривенные инфузии и антибиотикотерапию.