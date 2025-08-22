Ричмонд
В ташкентской больнице скончался четырехлетний ребенок: родители винят врачей, причиной смерти мог стать арбуз

Vaib.uz (Узбекистан. 22 августа). В социальных сетях активно обсуждается трагедия, произошедшая в столичной городской клинической инфекционной больнице № 4, где скончался четырехлетний мальчик.

Отец ребенка утверждает, что врачи поставили неверный диагноз и не уделили достаточного внимания состоянию его сына.

Инцидент прокомментировали в управлении здравоохранения Ташкента.

Как развивались события

Утром 15 августа, в 8:30, мальчика доставили в больницу родители. Он жаловался на повторяющуюся рвоту, повышенную температуру, диарею, слабость и боли в животе. Врачи сразу опросили мать, чтобы выяснить возможный источник инфекции.

Выяснилось, что у троих детей в семье после употребления арбуза появились признаки многократной рвоты, диареи и повышения температуры. Всех троих детей госпитализировали.

У мальчика наблюдались многократная рвота, жидкий стул, повышение температуры до 38 градусов и боли в животе. Медики поставили диагноз: «острая кишечная инфекция, гастроэнтероколит, токсикоз-эксикоз 1−2 степени».

Как лечили ребёнка

Сразу после поступления ребёнку были проведены общие и биохимические анализы крови, анализы кала и мочи, взяты бактериологические посевы, а также выполнено УЗИ органов брюшной полости. С учётом признаков обезвоживания был составлен план лечения, включавший внутривенные инфузии и антибиотикотерапию.

В течение суток температура держалась на уровне 37,7 градуса, диарея стала менее выраженной, но рвота и тошнота сохранялись. Ребёнок находился под наблюдением лечащего врача, для уточнения терапии был проведён врачебный консилиум.

Дежурный врач осматривал ребёнка в 20:40 и 23:00. Отмечалось, что рвота повторялась 4−5 раз, температура оставалась на уровне 37,7 градуса, сохранялись признаки обезвоживания. Для предотвращения ухудшения состояния вводились жидкости и противорвотные препараты.

Реанимация и трагедия

Около 01:50 мать вновь обратилась к медперсоналу: состояние ребёнка ухудшилось. Его немедленно перевели в реанимацию, где 40 минут врачи пытались спасти мальчика — проводили вентиляцию лёгких, массаж сердца, экстренные инъекции. Несмотря на все усилия, в 02:30 была зафиксирована биологическая смерть.

Окончательный диагноз: «острая кишечная инфекция, гастроэнтероколит, аспирационный синдром». Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту смерти ребёнка проводится проверка правоохранительными органами. Окончательные выводы о причинах трагедии появятся после завершения проверки и получения заключения экспертизы.