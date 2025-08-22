Ричмонд
В Тайшете 16-летний подросток применил насилие к полицейскому, кадры попали на видео

Парень катался на снегоболотоходе без прав машиниста-тракториста.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете 16-летний подросток применил насилие к полицейскому. На улице Горной автоинспекторы заметили водителя, который управлял снегоболотоходом. Потребовав остановиться, лихач развернулся на спецтехнике и пустился в погоню. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, при попытке скрыться парень наехал на сотрудника ГИБДД, тем самым причинив ему физические травмы.

— Также лихач врезался в забор. В этот момент правоохранители и задержали нарушителя правил дорожного движения, — уточнили в пресс-службе полиции.

Следователи выяснили, что у подростка не было удостоверения машиниста-тракториста. Ведомство завело уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти». Родителей нарушителя могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.