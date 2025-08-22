В Тайшете 16-летний подросток применил насилие к полицейскому, кадры попали на видео

В Тайшете 16-летний подросток применил насилие к полицейскому. На улице Горной автоинспекторы заметили водителя, который управлял снегоболотоходом. Потребовав остановиться, лихач развернулся на спецтехнике и пустился в погоню. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, при попытке скрыться парень наехал на сотрудника ГИБДД, тем самым причинив ему физические травмы.