Брат Куандыка Бишимбаева амнистирован

Степногорский городской суд Акмолинской области удовлетворил представление учреждения УИС о сокращении срока наказания брату экс-министра Куандыка Бишимбаева — Бахытжану Байжанову, осуждённому по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передает BAQ.KZ.
В суде пояснили, что решение принято на основании Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан».
13 мая 2024 года Байжанов был осуждён Специализированным межрайонным уголовным судом (СМУС) по статье 432 УК РК к 4 годам лишения свободы.
Согласно закону об амнистии, лицам, осуждённым за тяжкие преступления, срок наказания может быть сокращён на одну треть при условии возмещения ущерба.
Суд установил, что принудительные платежи и процессуальные издержки Байжановым возмещены в полном объёме.
Постановлением суда его неотбытая часть срока сокращена на треть, и окончательно к отбытию определено 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы.
В пресс-службе суда отметили, что судебный акт ещё не вступил в законную силу.
Брат осуждённого экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева — Бахытжан Байжанов — подал заявление о сокращении срока наказания в рамках амнистии в начале июля.
Ранее адвокат Газиз Ынтыкбаев заявлял, что в случае применения амнистии срок заключения Байжанова может быть сокращен на треть — примерно на восемь месяцев.
Байжанов был признан судом виновным в сокрытии преступления после убийства Салтанат Нукеновой. Его брата Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве и приговорили к 24 годам лишения свободы.
31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в ресторане «Бао» в Астане.
Закон об амнистии вступил в силу в июле 2025 года и предусматривает смягчение наказаний для ряда категорий осужденных.