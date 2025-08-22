Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В промзоне на западе Волгограда тушат крупный пожар

В Дзержинском районе Волгограда днем 22 августа произошел второй за день крупный пожар.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о возгорании в Кировском районе. На этот раз горожане заявляют, что черный дым окутал промзону в микрорайоне Жилгородок.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что на западе Волгограда происходит горение сухой травы. Здесь также заверили, что расчеты пожарных уже на месте.

— Подразделения на месте, работают. Горит сухая растительность. Площадь уточняется, — говорится в ответе пресс-службы ГУ МЧС.

Напомним, что жители Кировского района были уверены, что на Ергенинских высотах горит лес. Однако в ГУ МЧС России по Волгоградской области информацию о возгорании лесных насаждений не подтверждают.