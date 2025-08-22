В ночном клубе Владивостока вспыхнул пожар

В ночном клубе Владивостока на улице Набережной произошёл пожар, сообщает ИА PrimaMedia.
Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание.
По оперативным данным, на момент прибытия пожарных из помещения клуба шел черный дым, горела хозяйственная кладовая. До приезда огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек.
В настоящее время пожар локализован на площади около 15 квадратных метров, тушение продолжается. Всего в тушении задействовано 10 единиц техники и 39 человек личного состава.
Информация уточняется.