Глава администрации Балтийского округа останется под арестом

Апелляционная жалоба его адвоката осталась без удовлетворения.
Чиновник подозревается в получении крупной взятки, что квалифицируется по пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Ранее Ленинградский районный суд принял решение о содержании обвиняемого под стражей до 7 октября 2025 года.
Защитник чиновника пытался оспорить это решение, указывая на недостаточную обоснованность ходатайства следствия. Адвокат настаивал на том, что нет веских причин держать подзащитного в СИЗО, и просил суд заменить заключение под стражу на домашний арест или запрет определённых действий.
После тщательного анализа материалов дела и доводов сторон, областной суд пришёл к выводу о законности и обоснованности решения первой инстанции. Таким образом, постановление о продлении срока содержания под стражей вступило в законную силу.
Следствие продолжает работу по уголовному делу, а обвиняемый остаётся в изоляторе временного содержания, сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.