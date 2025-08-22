Глава администрации Балтийского округа останется под арестом

Защитник чиновника пытался оспорить это решение, указывая на недостаточную обоснованность ходатайства следствия. Адвокат настаивал на том, что нет веских причин держать подзащитного в СИЗО, и просил суд заменить заключение под стражу на домашний арест или запрет определённых действий.