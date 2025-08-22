Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава администрации Балтийского округа останется под арестом

Калининградский областной суд подтвердил решение о продлении ареста для главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова.

Апелляционная жалоба его адвоката осталась без удовлетворения.

Чиновник подозревается в получении крупной взятки, что квалифицируется по пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Ранее Ленинградский районный суд принял решение о содержании обвиняемого под стражей до 7 октября 2025 года.

Защитник чиновника пытался оспорить это решение, указывая на недостаточную обоснованность ходатайства следствия. Адвокат настаивал на том, что нет веских причин держать подзащитного в СИЗО, и просил суд заменить заключение под стражу на домашний арест или запрет определённых действий.

После тщательного анализа материалов дела и доводов сторон, областной суд пришёл к выводу о законности и обоснованности решения первой инстанции. Таким образом, постановление о продлении срока содержания под стражей вступило в законную силу.

Следствие продолжает работу по уголовному делу, а обвиняемый остаётся в изоляторе временного содержания, сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.