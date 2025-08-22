В Башкирии спасатели освободили летучую мышь из домашнего туалета

Ночью экстренные службы Башкирии отреагировали на необычный вызов в селе Булгаково Уфимского района. Как сообщили в госкомитете по чрезвычайным ситуациям, в туалетной комнате частного дома обнаружили летучую мышь, которая проникла в помещение.
Специалисты оперативно прибыли на место, аккуратно поймали животное и выпустили его на свободу.
— Спасательная операция была проведена с соблюдением всех мер безопасности как для жителей дома, так и для самого рукокрылого, — добавили в Госкомитете РБ по ЧС.
