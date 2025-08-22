Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Новосибирска проверяет информацию о мошенниках-куклах у зоопарка

По некоторым данным, один из посетителей был вынужден заплатить целых 6000 рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске правоохранительные органы занимаются расследованием сведений о неправомерных действиях злоумышленников, использующих костюмы ростовых кукол для вымогательства денежных средств у посетителей зоопарка за фотоснимки. Информацию об этом распространило издание Om1 Новосибирск.

Как сообщалось ранее, возле Новосибирского городского зоопарка лица, облаченные в ростовые куклы, приглашали прохожих запечатлеть себя на фото, а затем требовали оплату: 500 рублей за фотографию с ребенком и 1000 рублей — со взрослым.

По некоторым данным, один из посетителей был вынужден заплатить целых 6000 рублей.

В пресс-службе УМВД России по Новосибирской области сообщили, что в полицию поступило заявление по данному инциденту.