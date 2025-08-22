Волгоградка отправится в колонию за мошенничество с инвалидностью

Следствием и судом установлено, что в 2015 году женщина предоставила поддельные документы и незаконно оформила себе пенсию по инвалидности II группы. Фактически, инвалидом она не являлась. В результате мошеннических действий, лжеинвалид получила из бюджета около 1,3 миллиона рублей.