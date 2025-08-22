Ричмонд
Волгоградка отправится в колонию за мошенничество с инвалидностью

Жительница Волгограда фиктивно оформила инвалидность и незаконно получила более миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде суд вынес приговор 44-летней женщине, признанной виновной в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Следствием и судом установлено, что в 2015 году женщина предоставила поддельные документы и незаконно оформила себе пенсию по инвалидности II группы. Фактически, инвалидом она не являлась. В результате мошеннических действий, лжеинвалид получила из бюджета около 1,3 миллиона рублей.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала свою вину. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил ей наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщина была заключена под стражу прямо в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.