В горах Алматинской области всю ночь искали подростков — утром их нашли

В Талгарском районе Алматинской области прошла масштабная спасательная операция: всю ночь спасатели искали двух подростков 2010 года рождения, ушедших 19 августа в горы с ночёвкой и не вернувшихся домой, сообщает интернет-портал El.kz.

Источник: МЧС РК

Подробности сообщили в пресс-службе МЧС РК. Сообщение о пропаже поступило от отца одного из ребят. На поиски выдвинулась оперативная группа РОСО МЧС РК. В составе отряда был кинологический расчёт, также спасатели взяли необходимое альпинистское снаряжение. Подъём начался с канатной дороги Чимбулака, откуда группа направилась пешим маршрутом через Талгарский перевал.

Поиски велись в условиях сложного высокогорного рельефа и полной темноты. Ночью были обследованы районы Малого и Левого Талгара, проверены туристические хижины и поляны, однако подростков найти не удалось.

Лишь утром, в районе Красной Поляны ущелья Левый Талгар, ребята были обнаружены. К счастью, оба оказались живы и не нуждались в медицинской помощи. Их спустили на Медео и передали родителям.

С начала 2025 года в горных районах Казахстана спасено более 200 человек, которые потерялись в горах и не могли самостоятельно спуститься. В МЧС напоминают: горы прекрасны, но требуют уважения и строгого соблюдения правил безопасности.

Советы МЧС РК: как подготовиться к походу

Чтобы отдых был безопасным и приносил радость, специалисты советуют заранее свести риски к минимуму:

Подготовка к маршруту:

— изучите протяжённость маршрута, перепад высот, сложные участки и места привалов;

— сообщите близким и в службу 112 о походе и времени возвращения;

— обязательно проверьте прогноз погоды: в горах возможны грозы, снегопады и штормы даже летом;

— возьмите карту, компас или GPS-навигатор;

— подготовьтесь физически, если планируется сложный маршрут.

Необходимое снаряжение:

— трекинговая обувь и многослойная одежда (термобельё, утепляющий слой, дождевик/ветровка);

— запас воды и еды больше расчётного;

— аптечка: бинты, антисептик, обезболивающие, пластыри, лекарства от аллергии;

— средства навигации и заряженный телефон с пауэрбанком;

— солнцезащита: очки, крем, головной убор;

— фонарь, запасные батарейки, свисток или сигнальное зеркало.

Правила поведения в пути:

— двигайтесь группой, не отставайте и не забегайте вперёд;

— распределяйте силы равномерно;

— при первых признаках непогоды лучше спуститься ниже;

— не сходите с тропы, чтобы не заблудиться.

Золотое правило альпинистов

В МЧС подчёркивают: «В горах нет мелочей». Даже неудачно выбранная одежда, отсутствие воды или невнимательность на тропе могут привести к опасным последствиям. Если кто-то получил травму, необходимо оказать первую помощь, согреть пострадавшего и незамедлительно сообщить спасателям.