В горах Алматинской области всю ночь искали подростков — утром их нашли

Подробности сообщили в пресс-службе МЧС РК. Сообщение о пропаже поступило от отца одного из ребят. На поиски выдвинулась оперативная группа РОСО МЧС РК. В составе отряда был кинологический расчёт, также спасатели взяли необходимое альпинистское снаряжение. Подъём начался с канатной дороги Чимбулака, откуда группа направилась пешим маршрутом через Талгарский перевал.
Поиски велись в условиях сложного высокогорного рельефа и полной темноты. Ночью были обследованы районы Малого и Левого Талгара, проверены туристические хижины и поляны, однако подростков найти не удалось.
Лишь утром, в районе Красной Поляны ущелья Левый Талгар, ребята были обнаружены. К счастью, оба оказались живы и не нуждались в медицинской помощи. Их спустили на Медео и передали родителям.
С начала 2025 года в горных районах Казахстана спасено более 200 человек, которые потерялись в горах и не могли самостоятельно спуститься. В МЧС напоминают: горы прекрасны, но требуют уважения и строгого соблюдения правил безопасности.
Советы МЧС РК: как подготовиться к походу
Чтобы отдых был безопасным и приносил радость, специалисты советуют заранее свести риски к минимуму:
Подготовка к маршруту:
— изучите протяжённость маршрута, перепад высот, сложные участки и места привалов;
— сообщите близким и в службу 112 о походе и времени возвращения;
— обязательно проверьте прогноз погоды: в горах возможны грозы, снегопады и штормы даже летом;
— возьмите карту, компас или GPS-навигатор;
— подготовьтесь физически, если планируется сложный маршрут.
Необходимое снаряжение:
— трекинговая обувь и многослойная одежда (термобельё, утепляющий слой, дождевик/ветровка);
— запас воды и еды больше расчётного;
— аптечка: бинты, антисептик, обезболивающие, пластыри, лекарства от аллергии;
— средства навигации и заряженный телефон с пауэрбанком;
— солнцезащита: очки, крем, головной убор;
— фонарь, запасные батарейки, свисток или сигнальное зеркало.
Правила поведения в пути:
— двигайтесь группой, не отставайте и не забегайте вперёд;
— распределяйте силы равномерно;
— при первых признаках непогоды лучше спуститься ниже;
— не сходите с тропы, чтобы не заблудиться.
Золотое правило альпинистов
В МЧС подчёркивают: «В горах нет мелочей». Даже неудачно выбранная одежда, отсутствие воды или невнимательность на тропе могут привести к опасным последствиям. Если кто-то получил травму, необходимо оказать первую помощь, согреть пострадавшего и незамедлительно сообщить спасателям.