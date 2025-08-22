«Откажитесь!»: казахстанцев предупредили о новой криминальной схеме

«В последнее время участились случаи, когда гражданам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, стать его учредителем и руководителем. На первый взгляд, такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами. Впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности. Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом — формальным учредителем компании, используемой в преступных целях», — предупредили в АФМ.